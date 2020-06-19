Набиуллина назвала понижение ставки до 4,5% нестандартным шагом
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что резкое понижение ключевой ставки до 4,5% является нестандартным шагом, передает «Интерфакс».
По ее словам, не стоит воспринимать данное решение как переход к новому стандарту в сфере денежно-кредитной политики (ДКП).
Она отметила, что в целом подход регулятора не изменился: «двигаться постепенно, аккуратно, отслеживая все эффекты, анализируя всю поступающую информацию».
Ранее стало известно, что ЦБ понизил ставку до рекордных 4,5% годовых.
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