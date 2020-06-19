ЕС продлит на полгода экономические санкции против России

Главы государств и правительств Европейского союза приняли решение продлить еще на шесть месяцев экономические санкции в отношении России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран ЕС.

Отмечается, что срок действия этих ограничительных мер истекает 31 июля текущего года.

В четверг, 18 июня, совет стран Евросоюза принял окончательное решение продлить санкции против России в связи с присоединением Крыма и Севастополя до 23 июня 2021 года.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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