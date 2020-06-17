Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда

Цена бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторический максимум, передает «Интерфакс».

По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года. Тогда Аи-95 стоил 56,3 тыс. рублей за тонну.

Как считают эксперты отрасли, цены на топливо растут из-за восстановления спроса, которое началось на фоне отмены ограничений по коронавирусу. При этом объемы производства и поставок бензина на внутренний рынок не успевают удовлетворять возрастающий спрос.

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