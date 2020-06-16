Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов во вторник, 16 июня, рубль терял позиции по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10.05 мск, курс доллара вырос на 3 коп. и составил 69,61 руб. В свою очередь, курс евро повысился на 29 коп, до 79,01 руб.

Августовский фьючерс на нефть Brent подешевел на 0,05% — $39,7 за баррель. Индекс Мосбиржи увеличился на 1,04%, до 2747,25 пункта.

Узнать подробный курс евро можно на странице «Котировки».

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