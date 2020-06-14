Испания откроет границы со странами шенгенской зоны
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Испания откроет границы со странами шенгенской зоны 22 июня, заявил председатель правительства страны Педро Санчес в ходе совещания с главами регионов. Об этом сообщает агентство Efe.
Исключением станет Португалия, граница с которой будет открыта 1 июля, указано в сообщении.
Границы Испании ранее были закрыты из-за опасности распространения коронавируса нового типа.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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