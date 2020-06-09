Счетная палата предложит правительству методы решения проблемы бедности

Счетная палата проанализирует национальные цели по снижению бедности в России и предложит правительству свои методы, заявил глава СП Алексей Кудрин. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Кудрина, СП в ближайшее время опубликует доклад по анализу национальных целей по снижению бедности в два раза к 2024 году и по реальному росту доходов и пенсий.

Он отметил, что ведомство выявило, что реально делается, а что — нет, и намерено предложить свои методы и инструменты для решения проблемы бедности в РФ и падения реальных доходов.

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