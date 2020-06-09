С 29 мая по 5 июня число предполагаемых к увольнению москвичей уменьшилось, что говорит о том, что ситуация на рынке труда в Москве стабилизируется. С таким мнением выступил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

По его данным, за названный период также сократилось на 3% число жителей, работающих неполный день, находящихся в отпусках без сохранения зарплат и в простое.

«Ситуация на рынке труда стабилизируется», — цитирует Ефимова РИА «Новости».

Правительство города также ожидает ускорения темпов восстановления экономики по мере возвращения граждан к нормальной жизни, заключил чиновник.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 9 июня в городе отменят ряд введенных из-за коронавируса мер, в том числе режим самоизоляции и пропуска. В связи с этим с 9 июня в Москве начинается первый этап отмены ранее введенных из-за COVID-19 мер: откроются салоны красоты, ветеринарные клиники, начнет работать каршеринг, театры, кладбища, кинотеатры и не только.

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