Число банковских карт достигло исторического максимума в России
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В России зафиксировали рекордно высокое количество банковских карт — почти 284 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦБ РФ.
Как отметили в Центробанке, такое число является максимальным за всю историю.
При этом количество активных пластиковых карт в I квартале 2020 года возросло на 16,7 млн по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 194,7 млн. Объем операций с использованием карт составил 23 трлн рублей.
Ранее Банк России предписал продлить до 1 июля действие банковских карт с истекшим сроком использования из-за пандемии коронавируса.
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