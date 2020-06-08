Число банковских карт достигло исторического максимума в России

В России зафиксировали рекордно высокое количество банковских карт — почти 284 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦБ РФ.

Как отметили в Центробанке, такое число является максимальным за всю историю.

При этом количество активных пластиковых карт в I квартале 2020 года возросло на 16,7 млн по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 194,7 млн. Объем операций с использованием карт составил 23 трлн рублей.

Ранее Банк России предписал продлить до 1 июля действие банковских карт с истекшим сроком использования из-за пандемии коронавируса.

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