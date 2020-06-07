Saudi Aramco подняла цены на нефть

Саудовская государственная компания Saudi Aramco подняла цены на поставки нефти в июле для Азии, пишет Bloоmberg со ссылкой на обновленный прайс-лист компании.

По информации агентства, цены вырастут на $5,6 – 7,3 за баррель.

Ранее Saudi Aramco несколько раз переносила публикацию новых цен из-за нестабильности на нефтяном рынке.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.

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