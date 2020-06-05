Набиуллина оценила вероятность взрыва инфляции из-за коронавируса

Эльвира Набиуллина заявила, что взрыв инфляции из-за мер по коронавирусу невозможен, пишет РИА «Новости».

«На наш взгляд, никакого взрыва инфляции не будет, скорее всего, эти госрасходы, они будут компенсировать те доходы, которые снизились у людей», — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ добавила, что в ближайшее время, скорее всего, будет наблюдаться дезинфляция.

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