Источник: встречи ОПЕК и ОПЕК+ пройдут в один день

Страны соглашения о сокращении добычи нефти планируют 6 июня провести две встречи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в одной из делегаций альянса.

По его словам, сначала планируется провести встречу всех стран ОПЕК, затем всех государств ОПЕК+.

Он отметил, что дата пока неофициальная, однако подготовка к заседаниям 6 июня началась.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.

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