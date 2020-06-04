Эксперт оценил способность США помешать строительству «Северного потока — 2»

Политолог Андрей Суздальцев заявил, что США не смогут предотвратить завершение строительства «Северного потока — 2», передает РИА «Новости».

По мнению эксперта, даже если Вашингтон введет новые санкции, проект газопровода будет реализован.

Как считает Суздальцев, вопрос о достройке газопровода превратился для Соединенных Штатов в фетиш.

«Если США не смогут закрыть проект, это нанесет колоссальный ущерб их позициям в Европе, то есть ставится под вопрос, может ли Вашингтон реально контролировать Европу, особенно ее энергетический сектор», — сказал политолог.

Суздальцев уверен, что Россия достроит «Северный поток — 2», так как страна подготовилась к предстоящей «схватке». По его словам, судно, работающее на прокладке, зарегистрировано в одном из фондов, для которых не страшны какие-либо санкции.

Ранее стало известно, что законопроект о новых санкциях против «Северного потока — 2» поступил в Сенат США.

Как сообщал Bloomberg, новые санкции будут применимы к страховым компаниям, которые предоставляют услуги танкерам, работающем на «Северном потоке — 2».

Помимо этого, проект предполагает ограничения для портов, которые принимают корабли-строители, а также для компаний, которые помогают в модернизации судов или установке сварочного оборудования на них.