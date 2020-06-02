Путин одобрил план по восстановлению экономики после пандемии

Президент России Владимир Путин одобрил план по восстановлению экономики страны после пандемии, который представил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе онлайн-встречи.

Глава правительства рассказал, что основными целями нацплана являются преодоление спада экономики, вызванного коронавирусом, и выход на устойчивые темпы роста ВВП. Это позволит увеличивать реальные доходы населения.

По словам Мишустина, план содержит более 500 конкретных мероприятий, в частности он предполагает усиление инвестиционной активности, использование современных цифровых технологий, повышение уровня образования, быстрое и качественное строительство жилья.

Восстановление российской экономики будет проходить в три этапа на протяжении двух лет. На первой стадии необходимо стабилизировать ситуацию и не допустить дальнейшего падения доходов населения. Второй этап предполагает снижение безработицы и рост доходов граждан до уровня 2019 года. На третьем российская экономика должна выйти на стабильный рост.

Из документа следует, что на конец 2021 года безработица в России будет составлять не более 5%.

Реализация плана будет стоить, по словам Мишустина, 5 трлн руб.

Президент поддержал представленный план и заявил о необходимости приступить к его выполнению в начале июля.