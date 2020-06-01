Правительство не одобрило законопроект о выплатах для домохозяек

Правительство отклонило законопроект, предложенный ЛДПР, который предполагает ежемесячные выплаты для домохозяек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отзыв к документу в базе данных Госдумы..

В нем говорится, что законопроект не соответствует некоторым критериям, в частности, в нем не установлено, из каких источников будет финансироваться данная инициатива, а также не определены подлежащие учету виды доходов, период и основания прекращения выплаты пособия.

Кроме того, причиной отказа назван тот факт, что понятие МРОТ, использованное в законопроекте, не может применяться для других целей, кроме регулирования оплаты труда и определения размеров пособий. Помимо этого, в кабмине сочли, что определение домашнего хозяйства в проекте содержит неконкретные формулировки.

Ранее депутаты фракции ЛДПР во главе с ее лидером Владимиром Жириновским, а также сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект о выплатах пособий занятым ведением домашнего хозяйства лицам.

Документ предусматривает ежемесячные выплаты нуждающимся в поддержке домохозяйкам в размере МРОТ, который на данный момент составляет 12 130 рублей.

Нуждающимся будет считаться один член семьи, если размер среднедушевого дохода ячейки общества не превышает двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения.