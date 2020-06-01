Более 10 млн семей получили спецвыплаты на детей от 3 до 16 лет

Пенсионный фонд России перечислил президентские выплаты более чем 10 млн семей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идет о специальных выплатах, инициированных президентом, которые предназначаются на детей в возрасте от 3 до 16 лет. На сегодняшний день ПФР перевел уже более 145 млрд рублей. Первыми материальную помощь получили граждане, которые подали заявления до 22 мая.

В фонде рассказали, что около 5 дней уходит на проверку заявки, и в течение 3 дней осуществляется выплата. Таким образом, те, кто подал заявление с 23 по 25 мая, получат деньги 2 июня.

Ранее стало известно, что более 12,5 млн россиян подали заявки на детские выплаты.

Специальные выплаты семьям назначены по указу президента России Владимира Путина в рамках помощи населению в период пандемии коронавируса. На детей в этой возрастной категории единоразово выплатят по 10 тыс. рублей.