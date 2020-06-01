В Москве страховая компания необоснованно застраховала 12 тысяч человек от COVID
Генеральная прокуратура России выявила страховую компанию, которая необоснованно застраховала от коронавируса 12 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Там рассказали, что с марта данная страховая компания начала реализацию нового страхового продукта «Антикоронавирус (онлайн)», который предусматривает выплаты в случае причинения вреда здоровью или смерти от COVID-19.
При этом данные случаи в качестве основания для страховых выплат внутренними документами организации не предусмотрены, что создает риски неполучения гражданами данных выплат.
По поручению Генпрокуратуры Центрабанком в отношении страховщика проводятся мероприятия с целью минимизации страховых рисков, связанных с выплатой денежных средств застрахованным гражданам, отметили в ведомстве.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.