В Сбербанке заявили о стабильном восстановлении потребительской активности

Потребительская активность в российской столице и других городах страны стала стабильно расти.

Таковы опубликованные в пятницу, 29 мая, данные аналитического портала Сбербанка SberIndex.ru.

Так, в четверг, 28 мая, измеряемый Сбербанком индекс потребительской активности (ИПА) Москвы достиг значения 54 из 100.

Это произошло впервые за два месяца — после введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.

Таким образом, столичный бизнес постепенно адаптируется к складывающейся в экономике ситуации.

Потребители, в свою очередь, также более активно расходуют деньги в постепенно восстанавливающемся спектре категорий товаров и услуг, констатируют аналитики.

«В целом по России значение ИПА превысило отметку в 50 пунктов по стобалльной шкале», — отмечается в пресс-релизе SberIndex.ru.

В ряде городов потребительская активность практически вернулась на докризисный уровень, но есть и те, кто восстанавливается несколько медленнее.

Например, индекс Кызыла составляет 53, Махачкалы — 56, Якутска — 58.

ИПА был разработан сотрудниками лаборатории «СберДанные».

Так, активность потребителей в диапазоне 40-80 рассматривается как скромная, меньше 40 — как низкая, высокая — больше 80.

За показатель 100 баллов были взяты расходы россиян в предпоследний день прошлого года, когда они достигли максимума.