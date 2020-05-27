Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

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Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

К 10.03 мск курс доллара находился на уровне 71, 05 рублей (+0,38%).

Курс евро – на отметке 77,75 рублей (+0,13%).

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