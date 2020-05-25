Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян

Глава Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что одним из способов финансирования газохимического проекта «Русгаздобычи» в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По его словам, корпорация решила не запрашивать средства из Фонда национального благосостояния из-за кризиса на фоне пандемии и падения мировых цен на нефть.

Одним из возможных вариантов финансирования может стать привлечение средств россиян. Для этого, как считает Шувалов, можно создать фонды коллективных инвестиций. Граждане, которые сделают вклады, будут считаться акционерами проекта.

Шувалов отметил, что привлекать иностранных партнеров выгоднее на более позднем этапе, когда производство уже запущено.

Проект в Усть-Луге оценивается в 2,4 трлн рублей. Он предполагает строительство двух комплексов — газоперерабатывающего и завода по производству сжиженного природного газа и газохимического производства.

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