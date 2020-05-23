Правительство выделило 11,5 млрд рублей на страховые выплаты медикам

Правительство выделило 11,5 млрд на страховые выплаты, полагающиеся медицинским работникам при заражении коронавирусом нового типа. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Выплаты предусмотрены для врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также водителей скорой помощи, которые работают непосредственно с пациентами с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, отмечается в пояснительной записке.

Указано, что, при наступлении временной нетрудоспособности в результате заражения коронавирусом единоразовая страховая выплата составит 68 811 рублей.

По состоянию на 23 мая, в России зафиксировано 335 882 случая новой коронавирусной инфекции, из них 3388 – с летальным исходом. Вылечились 107 936 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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