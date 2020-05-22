Рубль снижается к доллару и евро после открытия торгов

В начале торговой сессии в пятницу, 22 мая, рубль снижается к доллару и евро. Об этом следует из данных Мосбиржи.

Так, курс доллара увеличился на 63 копейки и составил 71,6 рубля.

При этом курс евро вырос на 50 копеек, достигнув 78,2 рубля.

Посмотреть текущий курс рубля можно на странице «Котировки».

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