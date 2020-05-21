«Аэрофлот» разрешил дважды переоформлять авиабилеты без штрафов

«Аэрофлот» сообщил о новых вариантах переоформления билетов, которые были куплены до 1 мая 2020 года, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, в случае отмены рейса при переоформлении пассажиру будет предоставлена однократная 15% скидка от действующего тарифа на новый перелет (не считая «премиальных» билетов), а для пассажиров с билетом по тарифу «Максимум» — скидка 25%.

Кроме того, «Аэрофлот» разрешил два раза изменить дату и направление перелета без штрафных санкций.

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