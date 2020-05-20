Минтруд предложил смягчить условия досрочного выхода на пенсию

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Минтруд России предложил смягчить условия для выхода на досрочную пенсию, сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники.

Такая мера содержится в общенациональном плане по восстановлению экономики, который Минэкономразвития направило на рассмотрение кабмина.

Нововведение предполагает, что до 2020 года на заслуженный отдых смогут уйти россияне, которым осталось до пенсии 3 года, несмотря на общий размер стажа. Речь идет о женщинах в возрасте 52,5 лет и мужчинах 57,5 лет.

Этот же документ предлагает еще одну антикризисную меру — повышение минимального пособия по безработице до 4,5 тыс. руб. на три месяца. Сейчас оно составляет 1,5 тыс. руб.

Как считают авторы проекта, эти изменения помогут снизить социальную напряженность в стране, а также поддержат занятость и рынок труда.

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал данное нововведение. По его словам, оно даст возможность ряду граждан предпенсионного возраста отправиться на заслуженный отдых и получать положенные им выплаты.

Экономист Константин Юрченко считает, что таким образом власти желают смягчить последствия пенсионной реформы, которая была проведена в 2018 году.

Он назвал данную меру адекватной, так как она поможет снизить количество потерявших работу из-за кризиса граждан.