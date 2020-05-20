Путин считает, что снижение спроса на продукцию АПК не будет значительным

Президент Российской Федерации Владимир Путин не ожидает существенное снижение спроса на продукцию агропромышленного комплекса и значительного ущерба для всей отрасли из-за этого. Об этом он заявил на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

«Я не думаю, что снижение спроса будет значительным, и это так уж скажется (на отрасли)», — сказал Путин.

По его словам, практически все предприятия АПК в настоящее время работают.

Ранее глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил, что снижение спроса на продукты из-за ситуации с коронавирусом отрицательно скажется на состоянии отрасли.

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