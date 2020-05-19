Греф заявил, что экономика начала восстанавливаться
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Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что российская экономика начала восстанавливаться после коронавируса, пишет РИА «Новости».
«В целом, все индексы после майских праздников показывают уже некоторое восстановление активности», — сказал Греф.
Глава Сбербанка подчеркнул, что пока оживление идет не теми темпами, которые хотелось бы видеть.
Из-за коронавируса в России приостановили работу предприятия, за исключением сфер непрерывного функционирования.
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