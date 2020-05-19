Греф заявил, что экономика начала восстанавливаться

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что российская экономика начала восстанавливаться после коронавируса, пишет РИА «Новости».

«В целом, все индексы после майских праздников показывают уже некоторое восстановление активности», — сказал Греф.

Глава Сбербанка подчеркнул, что пока оживление идет не теми темпами, которые хотелось бы видеть.

Из-за коронавируса в России приостановили работу предприятия, за исключением сфер непрерывного функционирования.

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