Официальный курс доллара упал на 58 копеек

Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ, снизился, а курс евро — вырос, следует из данных регулятора.

Курс доллара снизился на 58,8 коп., до 72,3918 руб. В свою очередь, курс евро увеличился на 22,5 коп. и составил 79,1677 руб.

Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 22,2 коп., составив 75,44096 руб.

На открытии торгов во вторник, 19 мая, курс доллара упал на 29 коп., курс евро снизился на 8 коп.

Узнать курс рубля можно на странице «Котировки».

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