Рубль растет к доллару и евро в начале торгов

В начале торговой сессии во вторник, 19 мая, рубль показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 10.05 мск, курс доллара упал на 29 коп., до 72,39 руб. В то же время курс евро снизился на 8 коп. и составил 79,22 руб.

Фьючерс на нефть марки Brent подорожал на 0,66% — до $35,03 за баррель.

Узнать курс рубля можно на странице «Котировки».

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