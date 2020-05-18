Размер ежемесячной накопительной пенсии для россиян может снизиться

Минтруд разработал законопроект, согласно которому месячная сумма накопительной пенсии россиян в 2021 году станет меньше. Об этом пишут «Известия».

Уточняется, что законопроект «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год» создан на основе данных Росстата об увеличении продолжительности жизни в России.

В документе говорится, что с 2021 года срок расчета выплаты накопительной части россиянам увеличится на шесть месяцев — с 258 до 264 месяцев.

Поскольку все накопления, которые граждане смогут начать получать с момента наступления пенсионного возраста, делятся на это время, ежемесячная сумма станет меньше.

Известно, что срок выплат накопительных пенсий повышается ежегодно с 2016 года. За это время он вырос уже на 30 месяцев.

В пресс-службе Минтруда напомнили, что накопительную пенсию можно либо забрать сразу, либо передать по наследству.