Пакет поддержки экономики на $3 трлн одобрила палата представителей Конгресса США

В США палата представителей Конгресса приняла пакет мер по поддержке экономики страны на сумму $3 трлн. Об этом сообщает CNN.

Так законопроект должен обеспечить поддержку американской экономики в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19.

Согласно документу, около $1 трлн хотят направить местным властям и руководствам штатов. Кроме того, планируется учреждение фонда для сотрудников критических сфер, в том числе здравоохранения, в размере $200 млрд.

При этом в рамках законопроекта $75 млрд планируется выделение на пособия по безработице, проведение тестирования на коронавирус и образовательные кредиты.

Теперь документ должен быть одобрен в Сенате.

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