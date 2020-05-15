Путин поручил кабмину и регионам следить за доплатами медикам

Президент России Владимир Путин поручил правительству и высшим должностным лицам регионов вести мониторинг федеральной доплаты медицинским работникам, установленной в связи с пандемией коронавируса нового типа. Перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

В соответствии с поручением, российское правительство и высшие должностные лица субъектов страны должны следить за осуществлением дополнительных выплат медицинскому персоналу, который работает с пациентами с COVID-19. При этом отчеты о выполнении данного поручения должны предоставляться еженедельно.

Врачам в течение трех месяцев должны доплачивать по 80 тыс. рублей, медсестрам — по 50 тыс. рублей, а младшим медицинским работникам — по 25 тыс. рублей. Специальные премии распространяются и на врачей скорой помощи. Они получат от 25 до 50 тыс. рублей, в зависимости от должности.

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