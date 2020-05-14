СК проводит проверку на уральском заводе из-за загоревшихся аппартов ИВЛ

Следственный комитет проводит проверку на АО «Уральский приборостроительный завод», где были произведены аппараты ИВЛ, загоревшиеся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, пишет РИА «Новости».

13 мая Росздравнадзор приостановил использование партии аппаратов ИВЛ «Авента-М». Эти аппараты использовались в больницах в Москве и Санкт-Петербурге, где 9 и 12 мая произошли пожары.

Производитель заявлял, что аппараты прошли тестирование под высокой нагрузкой.

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