СК проводит проверку на уральском заводе из-за загоревшихся аппартов ИВЛ
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Следственный комитет проводит проверку на АО «Уральский приборостроительный завод», где были произведены аппараты ИВЛ, загоревшиеся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, пишет РИА «Новости».
13 мая Росздравнадзор приостановил использование партии аппаратов ИВЛ «Авента-М». Эти аппараты использовались в больницах в Москве и Санкт-Петербурге, где 9 и 12 мая произошли пожары.
Производитель заявлял, что аппараты прошли тестирование под высокой нагрузкой.
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