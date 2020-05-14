Банк России направил в Госдуму годовой отчет за 2019 год

Годовой отчет Банка России за 2019 год направлен в Госдуму. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Уточняется, что документ будет рассматриваться на планерном заседании нижней палаты парламента. Госдума также направит отчет президенту РФ и в правительство.

В отчете говорится о приоритетах Банка России и о решениях, которые принимал мегарегулятор для обеспечения ценовой и финансовой стабильности и развития финансового рынка страны.

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