Банк России направил в Госдуму годовой отчет за 2019 год
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Годовой отчет Банка России за 2019 год направлен в Госдуму. Об этом сообщается на сайте ЦБ.
Уточняется, что документ будет рассматриваться на планерном заседании нижней палаты парламента. Госдума также направит отчет президенту РФ и в правительство.
В отчете говорится о приоритетах Банка России и о решениях, которые принимал мегарегулятор для обеспечения ценовой и финансовой стабильности и развития финансового рынка страны.
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