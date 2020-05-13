Путин раскритиковал организацию работы по оформлению выплат на детей
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Президент России Владимир Путин, открывая совещание по вопросам авиаотрасли, раскритиковал работу по оформлению выплат на детей от 3 до 16 лет.
Глава государства отметил, что портал Госуслуг не справился с объемом заявок, поступивших в первые сутки с начала их приема.
Путин потребовал обратить внимание «на другие вопросы подобного рода», отметив, что в настоящее время Минкомсвязи наладило работу портала.
Ранее Путин предложил ввести дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет. Согласно постановлению, с 1 июня до 1 октября можно будет получить разовую выплату в 10 тыс. руб. на каждого ребенка.
В первые сутки работы сервиса по приему заявок на выплаты поступило свыше 2 млн обращений.