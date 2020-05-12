Число заявок на пособия на детей достигло миллиона

Россияне подали больше миллиона заявок на единовременные детские выплаты в размере 10 тысяч, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минкомсвязь.

«По данным на 22.30 мск, число заявлений достигло 1 миллиона», — сказали в Минкомсвязи.

11 мая президент России Владимир Путин объявил, что с 1 июня семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от трех до 15 лет.

В России выявлено 323 тысячи заражений коронавирусом, скончались 2116 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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