Бизнес просит разрешить турпоездки по России с 1 июня

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Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) попросили власти разрешить туристические поездки между регионами страны с 1 июня 2020 года, передает ТАСС.

Соответствующее письмо было направлено главе Минэкономразвития Максиму Решетникову и главе Ростуризма Зарине Догузовой. В нем идет речь о разрешении поездок между субъектами страны, в которых наиболее благоприятная эпидемиологическая обстановка.

Кроме того, РСТ и РГА предлагают с 1 июля 2020 года частично восстановить международный туризм, а именно разрешить поездки между странами с низким уровнем распространения коронавируса.

Полное возобновление работы туристической отрасли возможно, по мнению РСТ и РГА, с 1 января 2021 года.

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