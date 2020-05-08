Мосбиржа приостановила торги

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Московская биржа временно приостановила торги на фондовом рынке, говорится в сообщении биржи.

Торги приостановлены в 12.08 мск, причиной сбоя стала ошибка ПО.

Отмечается, что торги возобновятся в 12.50 мск.