Россия будет экспортировать средства индивидуальной защиты только внутри ЕАЭС

Россия будет экспортировать средства индивидуальной защиты, в частности медицинские маски, только лишь в страны, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Как отмечает ведомство, российское правительство приняло решение «об отмене национального запрета при сохранении общесоюзного» в целях «устранения барьеров при взаимных поставках» данных средств в странах ЕАЭС.

Ранее Евразийский экономический союз объявил «временный коллективный запрет» на вывоз с его территории медицинских товаров, а также ввел пониженные пошлины на импорт.

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