Bloomberg: частные компании начали хранить нефть в стратегическом резерве США

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Американские частные нефтяные компании начали хранить нефть в хранилищах стратегического нефтяного резерва США, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, министерство энергетики Соединенных Штатов заключило с рядом частных фирм соглашение, которое позволяет компаниям использовать хранилища стратегического резерва для размещения 23 млн баррелей нефти на срок около года.

При этом за апрель частные компании уже доставили на хранение в нефтяной резерв 1,1 млн баррелей сырье, говорится в материале.

Соглашение между частными компаниями и минэнерго США заключено на фоне нестабильной ситуации на нефтяном рынке и снижения цен на сырье. Так, 20 апреля фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае закрыли торги на уровне -$37,63 за баррель, подешевев на 300%. Это произошло впервые в истории.

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