Во Франции установлен исторический рост безработицы
Во Франции в марте зафиксировали исторический рост безработицы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз Минтруда страны.
«В марте число лиц, ищущих работу, в категории А, то есть тех, кто вообще не работал в течение месяца, возросло на 246 100», — говорится в пресс-релизе.
Уточняется, что число лиц, которые ищут работу, в категориях А, В и С, то есть включая тех, кто трудоустроен, увеличилось на 177 500 человек.
В Минтруде объясняют подобный исторический рост числа безработных тем, что люди, которые не имели работу в феврале, все еще не нашли ее в марте. Кроме того, компании в нынешних условиях не нанимают новых сотрудников.
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