Нефть марки Urals стала дороже Brent
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Цена нефти Urals выросла на $1,05 за баррель относительно марки Brent в пятницу 24 апреля, сообщает агентство Argus Media.
Впервые с ноября 2019 года Urals торговалась с премией ($0,20 за баррель), а не со скидкой к эталону.
В абсолютном исчислении Urals подросла на $0,68 за баррель до $16,39. Это произошло в связи с удешевлением североморской Brent.
Согласно майской программе, экспорт Urals упадет на 40% относительно апреля. Российские поставки сокращаются из-за нового соглашения ОПЕК+.
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