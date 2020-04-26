Экспортеры зерна из России исчерпали квоту на два месяца раньше срока

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Экспортеры зерна из России полностью выбрали квоту в 7 млн тонн, рассчитанную до 30 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство сельского хозяйства России.

Квота начала действовать 1 апреля и была рассчитана на три месяца, однако ее объем был исчерпан 26 апреля, говорится в заявлении Минсельхоза. Отмечается, что первая половина квоты была выбрана за 22 дня, вторая половина – за четыре дня.

Ранее стало известно, что Минсельхоз не намерен увеличивать квоту при досрочной выборке.

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