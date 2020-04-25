Орешкин выделил три особенности кризиса, вызванного коронавирусом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/874/12925874/upload-RIAN_6088949.HR-pic905-895x505-82659.jpg">

Вызванный коронавирусом кризис по масштабам может сравниться с ситуацией времен Второй мировой войны, сказал помощник президента России Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 1».

Орешкин также назвал три уникальные особенности нынешнего спада. Во-первых, кризис синхронно влияет на весь мир. Во-вторых, он отличается быстротой. В-третьих, падение будет глубже, чем в 2008-2009 годах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Потери экономики России составляют 100 млрд рублей в день из-за COVID-19

— Путин считает ситуацию с COVID-19 сложнее, чем кризис 2008 года

— ЦБ спрогнозировал падение ВВП на 4-6% в 2020 году