Орешкин выделил три особенности кризиса, вызванного коронавирусом
Вызванный коронавирусом кризис по масштабам может сравниться с ситуацией времен Второй мировой войны, сказал помощник президента России Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 1».
Орешкин также назвал три уникальные особенности нынешнего спада. Во-первых, кризис синхронно влияет на весь мир. Во-вторых, он отличается быстротой. В-третьих, падение будет глубже, чем в 2008-2009 годах.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Потери экономики России составляют 100 млрд рублей в день из-за COVID-19
— Путин считает ситуацию с COVID-19 сложнее, чем кризис 2008 года