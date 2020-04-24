Потери экономики России составляют 100 млрд рублей в день из-за COVID-19
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Потери экономики РФ составляют около 100 млрд рублей в день из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, сообщает «Интерфакс».
Об этом он сообщил в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1».
«Мы в потерях ВВП теряем по всей стране около 100 млрд руб. в день, и это очень большие потери, которые мы несем», — сказал Решетников.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Правительство готовит дополнительные меры поддержки экономики
— Путин призвал банкиров реализовать обещанные меры поддержки