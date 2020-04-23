Официальный курс евро на 24 апреля снизился на 2,54 рубля

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ЦБ России установил официальные курсы евро и доллара на пятницу, 24 апреля. Курс доллара и евро снизился более чем на рубль.

Официальный курс доллара упал на 1,91 руб., до 75,13 руб.

В свою очередь, курс евро на пятницу снизился на 2,54 руб. и составил 81,15 руб.

Узнать курс рубля можно на странице «Котировки».

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