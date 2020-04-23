Официальный курс евро на 24 апреля снизился на 2,54 рубля
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
ЦБ России установил официальные курсы евро и доллара на пятницу, 24 апреля. Курс доллара и евро снизился более чем на рубль.
Официальный курс доллара упал на 1,91 руб., до 75,13 руб.
В свою очередь, курс евро на пятницу снизился на 2,54 руб. и составил 81,15 руб.
Узнать курс рубля можно на странице «Котировки».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— ЦБ потратил рекордные $222 млн на поддержку рубля
— Минфин внес в правительство проект постановления по ипотеке в 6,5%