Мосбиржа не станет перерассчитывать цену исполнения майских фьючерсов WTI

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Московская биржа не будет производить перерасчет цены экспирации майских фьючерсов на нефть WTI, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу торговой площадки.

CME Group, куда входит Нью-Йоркская биржа, в ответ на запрос Мосбиржи заявила об обоснованности сложившейся цены и отсутствии планов по ее пересмотру, отметили в пресс-службе. Там добавили, что в таких условиях Московская биржа не может произвести перерасчет цены исполнения.

20 апреля фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае закрыли торги на уровне -$37,63 за баррель, подешевев на 300%. Это произошло впервые в истории.

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