Новак объяснил падение цен на нефть спекуляциями

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Министр энергетики России Александр Новак связал вчерашний обвал нефти WTI с действиями спекулянтов, пишет ТАСС.

«Вчерашний коллапс нефтяных котировок американской марки WTI произошел в связи с распродажей фьючерса с поставкой в мае в момент окончания торгов по бумаге, отсутствием спроса на дополнительные поставки нефти в мае и с вероятностью затоваривания хранилищ», — добавил министр.

20 апреля нефть марки WTI впервые упала до отрицательных значений, достигнув -$40,32 за баррель. Такой спад был спровоцирован слабым спросом на нефть и переполненными хранилищами.

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