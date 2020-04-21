Новак объяснил падение цен на нефть спекуляциями
Министр энергетики России Александр Новак связал вчерашний обвал нефти WTI с действиями спекулянтов, пишет ТАСС.
«Вчерашний коллапс нефтяных котировок американской марки WTI произошел в связи с распродажей фьючерса с поставкой в мае в момент окончания торгов по бумаге, отсутствием спроса на дополнительные поставки нефти в мае и с вероятностью затоваривания хранилищ», — добавил министр.
20 апреля нефть марки WTI впервые упала до отрицательных значений, достигнув -$40,32 за баррель. Такой спад был спровоцирован слабым спросом на нефть и переполненными хранилищами.
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