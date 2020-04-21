Техасский регулятор отложил голосование по сокращению квот на нефтедобычу
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Голосование по сокращению квот на нефтедобычу было перенесено регулятором нефтяной отрасли штата Техас. Об этом сообщается на сайте Железнодорожной комиссии Техаса.
В онлайн-трансляции глава комиссии Уэйн Кристиан призвал «собрать информацию» до того, как будут предприняты конкретные шаги.
Так, следующая встреча запланирована на 5 мая.
Эти события происходят на фоне падения цен на нефть.
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