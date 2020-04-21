Греф назвал даты пика коронавируса в России

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Председатель правления «Сбербанка» рассказал, что эксперты компании разработали математическую модель на основе данных о протекании эпидемии в других странах. На ее основе аналитики банка заключили, что в России пик коронавируса наступит в период с 5 по 10 мая, сообщил Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру».

Он признался, что ему самому нелегко далось осознание возможной длительности и глубины разворачивающегося мирового кризиса: «В начале, когда мы начали об этом думать, я начал об этом думать, я стал эту мысль от себя гнать. А потом подумал, что если я ее от себя гоню, значит, я ее боюсь, и тогда нужно ее обязательно спроектировать».

По мнению главы «Сбербанка», кризис не будет «V-образным» или «U-образным», то есть со скорым подъемом экономики после резкого падения. Ссылаясь на мнение эпидемиологов, он предположил, что кризис, вызванный коронавирусом, будет продолжительным и может продлиться до 2021 года.

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