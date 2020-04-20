Поддержку Собянина получат 11 тыс. предприятий
Объем беспроцентной отсрочки по налогам для столичных предприятий составит 9,65 млрд руб., сообщает в понедельник официальный портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что эту отсрочку получат свыше 11 тыс. предприятий.
При этом предоставляется она для компаний из тех отраслей, что перечислены в указе столичного градоначальника, автоматически.
Пострадавшие из-за пандемии и связанных с нею разного рода ограничительных мер организации и предприятия получат отсрочку по уплате имущественных налогов. До конца года продлены и сроки уплаты авансов по земельному налогу и налогу на имущество за первый квартал.
«Если код основного вида деятельности организации, указанный в ЕГРЮЛ, соответствует одному из ОКВЭД, утвержденных правительством Москвы в перечне для получения отсрочки, то такая организация уже имеет право внести налоговый платеж до конца года», — уточнил руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
В свою очередь, вице-мэр по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов назвал все эти меры возможностью для компаний для исполнения обязательств перед сотрудниками.
«Общий объем беспроцентной отсрочки по налогам составит 9,65 млрд руб.», — заявил он.
Перечисленные меры поддержки относятся к третьему антикризисному пакету мер, утвержденных столичным градоначальником.