Способное достроить «Северный поток – 2» судно сменило курс

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое способно достроить газопровод «Северный поток – 2», направляется в сторону Египта. Об этом следует из данных портала Myshiptracking на 19 апреля.

По его информации, корабль вышел из порта Лас-Пальмас на Канарских островах и плывет в египетский Порт-Саид.

Судно покинуло Находку в середине февраля и последовало в Сингапур. После этого «Академик Черский» много раз менял пункт назначения.

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