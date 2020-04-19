Способное достроить «Северный поток – 2» судно сменило курс
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Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое способно достроить газопровод «Северный поток – 2», направляется в сторону Египта. Об этом следует из данных портала Myshiptracking на 19 апреля.
По его информации, корабль вышел из порта Лас-Пальмас на Канарских островах и плывет в египетский Порт-Саид.
Судно покинуло Находку в середине февраля и последовало в Сингапур. После этого «Академик Черский» много раз менял пункт назначения.
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